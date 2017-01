Louis Van Gaal anuncia su adiós del fútbol argumentando problemas familiares

El destacado entrenador holandés Louis Van Gaal anunció este lunes su retiro de la actividad, argumentando problemas familiares.

Van Gaal tuvo una exitosa carrera de 26 años donde dirigió cinco equipo: Ajax, Barcelona, AZ Alkmaar, Bayern Munich y Manchester United; y además, la selección holandesa en dos ocasiones y ganó 20 títulos entre ellos cuatro ligas de Holanda, una Bundesliga, dos ligas de España y una Liga de Campeones (1995), con el Ajax.

La noticia fue dada a conocer por el diario holandés Telegraaf donde Van Gaal indicó que “después de salir de Manchester United decidí parar un poco, pero ya es oficial: no volveré a dirigir”.

El ahora ex entrenador reconoció que tuvo ofertas de Medio Oriente y el fútbol chino, pero las rechazó. “En China pagan bien, pero no era para mí. Han pasado tantas cosas además. Hay un montó de cuestiones familiares que me llevan a tomar esta decisión”.

Los medios holandeses especulan que el retiro del entrenador se debe al fallecimiento del esposo de una de sus hijas y por dicha situación habría decidido dejar la actividad.

