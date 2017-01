Pumas denunciará escupitajo sobre Nicolás Castillo en duelo contra Cruz Azul

La victoria de Pumas de UNAM 1-0 sobre Cruz Azul marcó el debut en las redes de Nicolás Castillo en el fútbol azteca, que se vio opacado por su expulsión.

José Luis Arce, presidente del equipo del ariete chileno, aseguró en el encuentro hubo una agresión sobre el delantero y la denunciarán a la liga mexicana. El dirigente apunta a que el ex Universidad Católica recibió un escupitajo de Garbiel Peñalba, defensor de los Cementeros.

“Estamos en búsqueda de algunas imágenes que nos permitan documentar una protesta que haremos en su momento si así fuere con la Liga MX, en relación a una situación que nos preocupa. Un nuevo escupitajo de un jugador rival en contra de uno nuestro, de Peñalba contra Castillo en el primer tiempo”, señaló el mandamás.

“Desafortunadamente los árbitros no lo vieron y aparentemente la transmisión de televisión no lo documenta de primera mano. Pero vamos a hacer lo posible para conseguir las imágenes, para poder documentar una situación que queremos que se termine de una vez por todas, porque no es necesario para nuestro fútbol”, agregó Arce.

El atacante nacional no jugará hasta el 29 de enero, cuando Pumas, donde también milita Bryan Rabello, reciba en el Estadio Olímpico Universitario a Necaxa, donde juegan Edson Puch, Marcos González, Luis Felipe Gallegos, Manuel Iturra y Nicolás Maturana.

