Ronaldinho le quita el sueño a Martín Lasarte

Partidos amistosos y benéficos. Esas son las apariciones públicas de Ronaldinho Gaúcho, quien pese a no encontrar club sigue disfrutando del fútbol y su nombre suena fuerte en Nacional de Uruguay.

El cuadro charrúa está negociando el arribo del ex FC Barcelona, y su entrenador, Martín Lasarte, se ilusiona con tener en sus filas al campeón del mundo.

“Esto es como todo, primero empieza como broma y luego los comentamos en serio y los jugadores están afines de que esta situación se concrete. Les encantaría y ese es un punto importante. Qué bueno sería, nos encantaría. Lo ven con buenos ojos. Luego, como todos, se trata de que el involucrado cumpla con algunos requerimientos”, señaló el ex entrenador de la UC y la U sobre Dinho.

“A mí me parece que está buena la posibilidad de dirigir a una estrella. Tenemos precisadas algunas ideas que por ahí no van de la mano a la hora del día a día y por ahí son los tipos más sencillos. Yo no tuve la posibilidad de dirigir jugadores de este nivel que sobran los dedos de una mano para contarlos. Top, top, son Ronaldo, Messi, Suárez, Griezmann. Tuve la suerte de hacer debutar a algunos (Suárez y Griezmann) pero no tenerlos en el momento top”, agregó Machete.

Nacional aparte de ver actividad en el fútbol uruguayo, está clasificado para la Copa Libertadores, donde será parte del Grupo 7 junto a Chapecoense, Lanús y Zulia.

