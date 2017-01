Beccacece y su paso por la U: "Cuando uno más aprende es del fracaso"

Sebastián Beccacece finalizó su paso en septiembre por Universidad de Chile con cinco victorias, nueve empates y 10 derrotas. En noviembre llegó a Defensa y Justicia, equipo que lucha por salvarse del descenso en Argentina. En los cuatro partidos en que ha estado al mando del club trasandino, ha conseguido nueve puntos de 12 posibles, ubicándose a tres unidades de la zona de clasificación a copas.

En una entrevista con el diario Clarín, el rosarino de 36 años habló sobre su salida de la U.

“A lo mejor la derrota no es tan traumática como nos enseñan y forma parte de un aprendizaje. Cuando uno más aprende es del fracaso. Duele tanto… ¿Pero quién quiere vivir del dolor?“, aseguró el ex ayudante de Sampaoli.

“Hay que decir: ‘Tengo que aceptar’. Es el comienzo. Acepto que puedo perder. Y saber que a veces se pierde por un montón de cosas. A mí me cuesta mucho, eh. En Chile perdía un clásico y pateé una heladerita. Mi hija, a la que siempre le digo que no es lo más importante ganar sino disfrutar el camino, me dijo: ‘Vos no sabés perder’. Eso me hizo ruido”, añadió Beccacece.

El DT también habló sobre su paso al equipo argentino, que sorprendió al mundo del fútbol luego de entrenar a un grande de Chile, como la U.

“Creo que el cambio es el camino. Hay que abrirse. A veces uno no quiere cambiar por miedo y porque se siente seguro en el lugar donde está. A veces abrir la puerta y no saber qué hay del otro lado da miedo. Y ese desafío está bueno”, señaló el trasandino.

El argentino también agradeció a Sampaoli, con quien estuvo trabajando más de 10 años, en Perú, Chile y la selección nacional, y habló sobre el día que Marcelo Bielsa le ofreció trabajar con él.

“Marcelo siempre fue un distinto. Nos habían echado de Cristal después de cinco meses. Me pareció ingrato dejar a Sampaoli después de la oportunidad que me había dado. Fue fácil decirle que no a Bielsa porque tenía una razón. No me arrepiento. Soy muy agradecido a Sampaoli”, afirmó el rosarino.

