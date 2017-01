Claudio Bravo tiene el cuarto peor promedio de atajadas desde 2009 en la Premier League

Claudio Bravo es motivo de todo tipo de críticas en Inglaterra por su mal momento en el Manchester City, y al mismo tiempo, también es objetivo de números y estadísticas negativas.

De hecho, una lista publicada por el diario The Guardian junto al prestigioso sitio de estadísticas Who Scored, coloca al chileno como el cuarto peor atajador de la Premier League desde la temporada 2009-10.

Bravo en esta campaña tiene un 55.4% de promedio de paradas, con 31 de 56 disparos hacía su pórtico.

Sólo supera a Chris Kirkland in 2009-10 (54.6%), a Fraser Forster (54,8%) en este año y a Anders Lindegaard (55,3%) en 2012-13.

Tampoco es buena la comparación con Joe Hart, que durante su pasó por el City tuvo un 71,8% en total y esta campaña en el Torino de Italia lleva un 67,5% de detenciones.

Y junto a Bravo, en esta campaña hay varios casos al debe en la Premier, con el propio Forster (que supera al chileno en la lista de esta liga), están el brasileño Heurelho Gomes de Watford (56%), el galés Wayne Hennessey de Crystal Palace y el holandés Maarten Stekelenburg de Everton (57.6%).

En tanto, Ben Foster de West Browmich Albion es el líder con 75.7%. Tom Heaton de Burnley (75.6%), Lee Grant de Stoke City (71.6%) y Jordan Pickford de Sunderland (71.6%).

