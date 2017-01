En Inglaterra critican duramente a Alexis por sus rabietas: "¿Cuál es exactamente tu problema?"

No es la primera vez que Alexis Sánchez demuestra su ira en un partido con Arsenal. Ante Bournemouth, el 3 de enero, se mostró furioso en el empate 3-3, que lo alejaba de la pelea por el título. Y con Swansea, la última fecha, el tocopillano salió molesto a 10 minutos del final, cuando el partido estaba 4-0 en favor de los Gunners. Incluso el chileno había anotado el cuarto del encuentro.

Jack Lang, columnista de Daily Mirror, comentó el nuevo episodio de frustración del atacante nacional y catalogó parte de la escena como una “actuación”.

“Cuando su nombre salió a los 79′, Arsenal ganaba por 4-0. El partido estaba ganando y él y Özil eran preservados para otros desafíos. Pero mientras Özil aceptaba la decisión de Wenger estoico, Sánchez fulminó a su entrenador y sus guantes salieron volando antes que se instalara en la banca molesto al lado de un abrigo para el que estaba muy enfadado como para considerar ponérselo”, aseguró Lang.

“Hubo una actuación en todo esto. Esto no era solo frustración si no una deliberada demostración de eso, comparable con la no celebración de los jugadores después de marcar contra sus ex clubes. Próximamente en Sky Sports (el canal que transmite la Premier), nuevas escenas de Visiblemente furioso: La historia de Alexis Sánchez. ¡Amigos, mírenme! ¡Tengo emociones!. Es indudable que le gusta jugar, pero parte de ser profesional es saber que necesitas un descanso”, añadió el inglés.

“Sánchez debe creer su carrera como una versión deportiva de Speed, pero a veces tienes que sacar el pie del pedal. En el contexto de su renovación, es difícil no leer más allá en sus presentaciones de frustración. Con la nube del contrato paseándose de forma pesada, los pesimistas seguramente serán perdonados por interpretar estas duras expresiones como subliminales mensajes de ‘sáquenme de aquí”. Bueno, entonces, Alexis, los guantes están fuera. Ahora, ¿cuál es exactamente tu problema?”, concluyó Lang.

GRAF/FBC