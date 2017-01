Fabián Orellana se desahogó: "Berizzo fue muy desleal conmigo"

La polémica de la semana la protagoniza Fabián Orellana, quien fue apartado de Celta de Vigo, según reconoció el propio entrenador de los gallegos, Eduardo Berizzo, al asegurar que el chileno cometió una “falta de respeto inaceptable”.

Faltaba la voz del delantero nacional, quien en extenso diálogo con Emol, dio a conocer su versión, criticando abiertamente al ex ayudante de Marcelo Bielsa en la Selección, al que tildó de “desleal”.

“Como el entrenador no entró en detalles, tampoco quiero entrar en detalles de lo que pasó. Sí tengo que decir que para mí Berizzo fue una persona muy desleal conmigo…“, soltó el ex Audax Italiano al ser consultado sobre el motivo de su disputa.

“Ya he reconocido que cometí un error, pero de algo muy pequeño se generó algo muy grande. No es el primer problema que pasó en el equipo y comparando con lo que ha pasado anteriormente no es nada. Dice que le falté el respeto a él y al equipo, y no es algo colectivo. Fue algo personal entre él y yo y que él traspasó al lado profesional”, agregó el puntero.

Además, Orellana contó que intentó ofrecerle diculpas al DT en frente del resto de sus compañeros, pero que no lo dejaron hablar.

“Cuando intenté pedir disculpas a él, personalmente y delante de todo el grupo, y también a mis compañeros, no me dejó hablar”, reveló el Poeta.

Por otra parte, Orellana no quiso profundizar sobre su futuro, aunque indicó que si fuera por él continuaría en Celta, club que ya le está buscando una salida.

“Me gustaría quedarme en el Celta, pero me cerraron las puertas. Si me tengo que ir, me iré de una manera que no quería. Y mucha gente no está de acuerdo en que me vaya así. Pero si el entrenador así lo quiso y el club así lo quiso, tengo que hacer las maletas”, puntualizó.

