Adebayor se suma a los elogios a Alexis y criticó el plantel del Arsenal

Alexis Sánchez ha tenido una gran temporada y ya suma 14 goles en los 21 partidos que ha disputado en la Premier League, siendo, junto a Diego Costa y Zlatan Ibrahimovic, el máximo anotador de la temporada 2016/2017 de la liga de Inglaterra. Por eso, en Arsenal no quieren perder por ningún motivo y negocian la renovación de su contrato, el que termina a mediados de 2018 y que, en caso de no firmar una extensión, le permitiría negociar como jugador libre en el próximo periodo de fichajes del invierno europeo.

Históricos jugadores de los Gunners y el actual plantel han pedido a Maravilla que se quede en el club, pese al interés de otros equipos europeos por contar con sus servicios. Pero su futuro es todo una incertidumbre y las especulaciones por su futuro crecen día a día. En la misma situación se encuentra Mesut Özil, quien termina su contrato en la misma fecha que el chileno.

En caso que no firmen su extensión y decidan partir, Arsenal perderá a dos de sus jugadores más importantes y así bien lo reflejó Emmanuel Adebayor, quien jugó en los londinenses desde 2006 a 2009. “Arsenal tiene un buen equipo, pero si Sánchez se lesiona no sé qué más tienen. Si miras a Chelsea, cuando se lesiona Hazard tienes a Willian; si Willian se lesiona puedes jugar con Moses”, comenzó diciendo el atacante en The Guardian.

“El problema de Arsenal es que hoy en día sólo es Özil y Sánchez. Si uno de ellos se lesiona, se les genera un problema”, dijo Adebayor para alabar el rol que tienen el chileno y el alemán en el equipo, pero criticando la dependencia de Arsenal con sus dos grandes estrellas.