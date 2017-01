Concacaf habría rechazado fusión con Conmebol para Clasificatorias conjuntas al Mundial

Está prácticamente descartada la fusión de las Clasificatorias de Concacaf y Conmebol a partir del mundial de 2026. Luego de que la FIFA aumentara a 48 el número de selecciones participantes en la Copa del Mundo, se habría planteado la unificación de ambas confederaciones debido al aumento de cupos.

Pero según informó Mediotiempo de México, esto no ocurriría, ya que durante la cumbre ejecutiva Concacaf-Conmebol de esta semana Miami y que contó con la presencia de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, Víctor Montagliani, presidente de Concacaf no habría aprobado el cambio.

“El presidente de Concacaf fue muy claro y no ve con buenos ojos la fusión, honestamente no creo que pase esa fusión porque las diferencias son grandes a pesar de que jugar ante equipos de Conmebol, desde mi opinión, significaría elevar el nivel de nuestra zona, pero pasarían varios años para competir a excepción de México y Estados Unidos, pero no vi ambiente para que se pueda presentar“, reveló José Ernesto Mejía, miembro del consejo de la Concacaf.

“El presidente Infantino confirmó que esta decisión (cupos para Mundial de 48) será tomada por el consejo ejecutivo de la FIFA en mayo próximo en el Congreso de Bahréin y ahí se decidirá qué número de plazas tendrá Concacaf y Conmebol”, añadió.

De esta forma, y según ha trascendido, el fútbol centroamericano buscaría asegurarse 6,5 cupos para el Mundial, los mismo que Conmebol.

GRAF/FBC