Alexis Sánchez y sus perros ya tienen su propio lienzo en el Emirates Stadium

Alexis Sánchez es una de las figuras más importantes que tiene el actual plantel de Arsenal. El chileno, junto a Mesut Özil, se ha convertido en el pilar del equipo y así lo demuestran los 14 goles que ha marcado en los 21 partidos que ha jugado en la actual temporada de la Premier League, además de las siete asistencias para que sus compañeros conviertan.

Por eso, en Londres es tan odiado como querido. Mientras los hinchas de equipos como Chelsea y Tottenham, archirrivales de los dirigidos por Arsene Wenger, temen cada vez que tienen que enfrentarlo, los fanáticos de los Gunners aplauden cuando pisa la cancha del Emirates Stadium, sabiendo que algo puede hacer para cambiar un partido y acercarlos al esquivo título de la Liga de Inglaterra, el que no obtienen desde la temporada 2003/2004.

Y ahora que el futuro de Alexis Sánchez está en vilo, Arsenal está redoblando los esfuerzos por extender su vínculo. Maravilla termina su contrato a mediados de 2018 y en el próximo invierno europeo puede negociar como jugador libre, por lo que los londinenses están en negociaciones para alargar su estadía en el Emirates Stadium. Sin embargo, aún no llegan a un acuerdo y los otros equipos de Europa están aprovechando la incertidumbre para demostrar su interés en ficharlo, suponiendo que el jugador quiera partir por la falta de ambición de sus compañeros.

Pero en Londres nadie quiere perderlo y mucho menos los hinchas de Arsenal, quienes ya lo tienen como ídolo del club y se encargan de demostrarle día a día el cariño que le han tomado por sus goles y entrega en la cancha. La última muestra del afecto que le tienen quedará en evidencia este fin de semana, cuando reciban en el Emirates a Burnley. En aquel encuentro, que se disputará el domingo a las 11:15 horas, se podrán ver dos lienzos de Alexis Sánchez junto a sus dos gran amores, sus perros Atom y Humber.

En diciembre del año pasado, el grupo de hinchas Red Action AFC, encargados de hacer los lienzos en el estadio de los cañoneros, tuvo la idea de rendirle tributo a su goleador y sus mascotas con dos carteles, uno con la leyenda “Good Boys” (buenos muchachos) y la foto del chileno con sus perros, mientras que el otro iba a tener la misma instantánea y se leería “Victoria Concordia” (victoria a través de la armonía), que es la frase que caracteriza al club, y los nombres “Atom y Humber”.

Ahí, comenzaron una campaña a través del sitio web Go Fund Me para recolectar las 500 libras esterlinas que les iba a costar la creación y en sólo ocho días consiguieron su objetivo.

The Atom&Humber banner ideas were put to us in mid Dec, and were insanely popular. Big media interest & we got 2k extra followers overnight

Our target is £500 to cover all costs, so if you would like to get involved, here is the link :https://t.co/MB1WVGmLDC

— REDaction Gooners (@REDactionAFC) January 11, 2017