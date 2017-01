Aubameyang no traicionará al Dortmund: "Nunca iré al Bayern"

El goleador gabonés Pierre-Emerick Aubameyang, del Borussia Dortmund, afirmó que “nunca” fichará por el Bayern Munich por respeto a los hinchas de su actual club, aunque no descarta irse algún día a un grande, publicó el viernes la prensa alemana desde Libreville.

“Nunca iré al Bayern, eso seguro. Sería demasiado duro para los hinchas de Dortmund“, declaró el máximo goleador de la Bundesliga (16 tantos) al diario Fussball Bild.

“No importa lo que me ofrezcan, diré que no. Hacer algo así no entra en mi mentalidad. El Bayern está descartado“, añadió el ídolo del Borussia Dortmund y de Gabón, que el domingo jugará un partido decisivo en la Copa de África ante Camerún, en busca del paso a cuartos de final.

El Borussia Dortmund tuvo problemas para digerir el doble traspaso de sus estrellas Mario Götze y Robert Lewandowski al Bayern, en 2013 y luego en 2014. El Bayern fue acusado entonces de ir en contra de los clubes que podían plantarle cara en la Bundesliga. Götze volvió luego a Dortmund.

Al ser preguntado sobre su deseo de jugar algún día en el Real Madrid, Aubameyang, de 27 años, dejó la puerta abierta: “Algunos jugadores tienen ambiciones, así que se van para ver otras cosas“.

El Dortmund confía mucho en Aubameyang para la segunda parte de la temporada.

Tras liderar su grupo en la Liga de Campeones, se medirá al Benfica en los octavos de final. En la Bundesliga, por contra, está en una posición más delicada, en el sexto puesto antes de la 17ª jornada, que se disputa este fin de semana y con la que se reanuda el campeonato alemán tras su tradicional detención de invierno.