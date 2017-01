La autocrítica de Martín Rodríguez en Cruz Azul: "Me falta mucho por mejorar"

Martín Rodríguez debutó con la camiseta de Cruz Azul el pasado domingo 15 de enero ante Pumas ingresando desde la banca en el minuto 70 y a mitad de semana fue titular ante Querétaro por la Copa MX y salió sustituido a los 57 minutos.

El volante chileno busca continuidad para tomar ritmo y ser una opción determinante en el ataque del equipo dirigido por Paco Jémez.

“Creo que me falta mucho aún por mejorar, si bien es cierto me ha costado un poco la altura, en lo físico creo que estoy al debe, pero estoy aquí para trabajar, para mejorar y ser un aporte para el club”, aseguró el ex Colo Colo.

“Me falta estar a punto físicamente y así poder desenvolverme al cien por ciento“, añadió Rodríguez.

El futbolista de 22 años también habló sobre el momento del equipo, que ha sufrido dos derrotas en los últimos dos partidos en lo que va de la temporada.

“Estamos trabajando de buena manera y creo que pronto van a llegar los buenos resultados”, afirmó el chileno.

“Claramente no teníamos pensado (en iniciar) de esta manera, pero creo que la presión a ninguno nos está llegando. Estamos recién comenzando, y como dije antes, estamos trabajando súper bien, estamos muy alegres, a gusto con el técnico y creo que falta poco para obtener los resultados esperados“, señaló el extremo surgido en Huachipato.

El próximo partido de Cruz Azul es el próximo sábado 21 de enero ante Monterrey, por la tercera fecha de la Liga MX.