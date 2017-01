Chelsea golpea ante el Hull City y sigue como líder exclusivo de la Premier League

AFP / El Gráfico Chile

El Chelsea golpeó y sigue como único líder de la Premier League. El equipo de Antonio Conce venció este domingo al Hull City (2-0) y logró sacar ocho puntos de ventaja sobre su primer perseguidor, que ahora es el Arsenal de Alexis Sánchez quien logró derrotar al Burnley gracias al gol en último minuto de Alexis Sánchez.

Los encargados de marcar durante esta jornada fueron el delantero hispanobrasileño Diego Costa quien abrió el marcador en la última jugada del primer tiempo (45+7) y el central Gary Cahill quien sentenció a nueve minutos para el final.

Ese gol fue la manera de reivindicarse del delantero de la Roja, apartado del equipo el pasado fin de semana y obligado a entrenarse en solitario por Antonio Conte después de enfrentarse, según las prensa inglesa, a un ayudante del entrenador italiano.

Pese al resultado corto, el Hull City (19º), un equipo que lucha por no descender, nunca dio la impresión de poder poner en peligro la victoria del Chelsea, que controló el balón e impidió que el rival llegase con verdadero peligro al arco defendido por el belga Thibaut Courtois.

¡Así quedó la tabla de la Premier League con el triunfo del Chelsea!

Chelsea extend their lead at the top of the #PL, with Liverpool up next… 👀 pic.twitter.com/MZEC983KL2

— Premier League (@premierleague) January 22, 2017