El Patón Bauza fue claro: "Los jugadores la tienen adentro por el tema que perdieron las finales"

En Argentina aún duele las tres finales consecutivas que perdieron en 2014 frente a Alemania en el Mundial de Brasil, y las Copas Américas de 2015 y 2016 ante la Selección chilena.

De hecho, el actual DT de la Albiceleste, Edgardo Bauza, dejó entrever que todavía existe algo de inseguridad en el plantel trasandino.

“La tienen adentro por el tema que perdieron las finales. Todavía falta una charla respecto a eso, es un tema que cuando me junte de vuelta lo voy a tocar“, reconoció el estratego en una charla con hinchas que organizó el diario Olé.

“Les preguntaré si se sienten culpables o no. Alguno seguramente dirá que sí y ahí me daría pie para opinar. Yo vi la final y se las mostré. Para mí se equivocaron todos, no uno, todos“, añadió el “Patón” en su análisis.

Además, el adiestrador agregó: “Tú eres técnico mío y me dice juega por acá, a los 10 minutos me caen a patadas, me marcan entre dos, salgo de ahí. Nadie tomó la autoridad y son jugadores de jerarquía, que piensan y toman decisiones. La culpa es de todos“.

Por último, para graficar la poca confianza, Bauza confesó: “En Barcelona les dije a Messi y a Mascherano: ‘Soy un tipo con suerte, vamos a salir campeones’. Y ellos se cagaban de risa. Yo estoy convencido. Me falta convencer a los jugadores“.