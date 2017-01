El orgullo de Berizzo tras eliminar al Real Madrid: "Tuvimos carácter"

Eduardo “Toto” Berizzo, entrenador del Celta de Vigo, no ocultó sus satisfacción por el pase a las semifinales de la Copa del Rey, después de eliminar al Real Madrid en un partido en el que su equipo, subrayó, “supo sufrir”.

“Sabíamos que íbamos a sufrir así. El Real Madrid te obliga a un partido casi heroico en defensa y cuando puedes hacerle daño, mejor que se lo hagas. A la gente tengo decirle gracias por el apoyo y que disfruten por este gran triunfo. Lo hemos ganado entre todos y ahora debemos afrontar el futuro con ilusión“, señaló en rueda de prensa.

El argentino indicó que “en algunas contras nos jugó en contra ese nerviosismo“, pero al mismo tiempo apuntó que “todo” lo que ha sucedido en el partido ha sido “fantástico”: “Este es el carácter de un equipo que va siempre en busca del ataque. Debo felicitar a los jugadores, este triunfo es de ellos. No quiero distraer con mis palabras la magnitud de lo logrado. Lo ganaron los futbolistas“.

“No quisiera exagerar en la trascendencia de la victoria. Y no tiene que ver exactamente con mi propuesta, sino en la convicción que los futbolistas muestran. Por muy buena que sea una idea, si no lleva adeptos no vale. Ese es el principal éxito. La victoria de hoy premia a mis futbolistas porque son un grupo enorme que entienden este juego en equipo”, expresó.

Para Berizzo la victoria se cimenta “desde el gran rendimiento defensivo” y también “en el desgaste” de Guidetti, Aspas y Wass impidiendo que la salida de balón del Real Madrid “fuera limpia”: “Controlamos a futbolista tremendamente peligrosos. Cuando el partido más se complica, el carácter del equipo sale a relucir”.