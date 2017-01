Borussia Dortmund "reacciona" en Twitter contra el muro de Donald Trump

Durante esta semana, Donald Trump acaparó todas las miradas tras asumir oficialmente la presidencia de Estados Unidos. En los primeros días de su mandato, el líder político aprobó la construcción del polémico muro que separará la frontera de EEUU con México, impidiendo así el paso de indocumentados.

La postura de Trump no sólo generó reacción en el ambiente político, sino que también en el fútbol. A través de su cuenta de Twitter, en el mismo día que se aprobó el muro, Borussia Dortmund subió una fotografía de la barra del equipo con la leyenda “El único muro en el que creemos”.

A pesar de que no está confirmado que el mensaje escrito por las personas de comunicaciones del club alemán sea para el nuevo presidente de Estados Unidos, la prensa ya comienza con las especulaciones y The Independent, por ejemplo, afirma que el “Borussia Dortmund apunta a Donald Trump”.

The only #wall we believe in. 💛 pic.twitter.com/nIL4ws0UY1

— Borussia Dortmund (@BVB) January 26, 2017