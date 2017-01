Ultimátum para Gustavo Canales en Brasil: tiene dos semanas para recuperarse y ser inscrito por Botafogo

Gustavo Canales no lo pasa bien en Brasil. Llegó a mediados de 2016 a Botafogo, pero no logró tener protagonismo por una lesión en el tobillo. Jugó 11 partidos en toda la temporada y anotó un gol, y a pesar de que en el inicio de 2017 el ex Unión Española se proyectaba para volver a ser considerado en el equipo de Río de Janeiro, ahora tiene el tiempo en contra.

Según aseguró Globoesporte, el goleador tiene hasta el 9 de febrero para recuperarse totalmente de la lesión y poder ser inscrito para el Campeonato Carioca 2017, que comenzó el 25 de enero con una derrota 2-0 del rival de Colo Colo en Copa Libertadores ante Madureira.

“Canales no fue inscrito porque venía de una lesión muy seria y requiere un tiempo mayor. El no está en su mejor momento físico y la gente espera que se recupere bien para que pueda formar parte del grupo. Espero contar con él lo más rápido posible cuando esté bien físicamente”, aseguró Jair Ventura, entrenador del Fogao.

De todas formas, el citado medio asegura que Canales intentará continuar en el equipo carioca, ya que no ha presentado ninguna oferta a la dirigencia para emigrar del conjunto brasileño.