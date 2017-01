El duro juicio de Maradona: "El fútbol argentino se está desangrando"

Diego Armando Maradona es uno más en la FIFA. El capitán de la selección argentina en el Mundial de 1986 fue elegido el Embajador del organismo rector del fútbol mundial por Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

En conversación con TyC Sports, el argentino hizo un diagnóstico sobre el fútbol argentino, que vive uno de sus épocas más inestables, con un presidente interino en la AFA por unas elecciones que presentaron irregularidades y con equipos endeudados producto de la cancelación del acuerdo que los clubes tenían con el Gobierno para transmitir el campeonato argentino por televisión abierta.

“¿Cómo va a empezar el campeonato si los clubes no pueden hacer pretemporada? Estamos muy mal. Hay clubes totalmente quebrados. El fútbol argentino se está desangrando”, aseguró el ’10’ en relación al peligro de no iniciar el torneo la primera semana de febrero, como estaba estipulado.

“No se puede deber plata y pretender comprar a Messi y a Cristiano Ronaldo. El que debe, si no paga automáticamente se va a la B. Se llame como se llame, tengo la historia que tenga. Hay muchos equipos que no tienen estructura para jugar en Primera”, agregó Maradona.

La leyenda argentina confirmó que está a la espera de que la FIFA le autorice influir sobre la federación de fútbol de ese país, que ya tiene una comisión normalizadora impuesta por el organismo rector del fútbol mundial para manejar la asociación.

“En la AFA se robaron hasta las mesas, parece la casa de Los Locos Addams. Estoy esperando la designación de la FIFA para poder entrar y ver yo cómo está la AFA”, afirmó el ex DT de la albiceleste.

Además, Maradona reveló que el presidente de la FIFA paralizará el fútbol argentino si continúa la inestabilidad dentro de la AFA. “Infantino me dijo que no le va a temblar la mano. ‘Ni siquiera si venís vos arrodillado’, me avisó”.

Mientras, los dirigentes de los clubes del fútbol argentino, comandados por Marcelo Tinelli, intentan buscar una solución para terminar con los problemas económicos de los clubes, por lo que escuchan ofertas para adquirir los derechos de transmisión del fútbol argentino.