Otro show: José Mourinho abandonó una entrevista a los 28 segundos

José Mourinho, entrenador de Manchester United, abandonó este jueves la entrevista post partido con Sky Sports a los 28 segundos, descontento por la actuación arbitral de Jon Moss, en el partido de vuelta de semifinales de la Copa de la Liga frente al Hull City.

El United perdió 2-1 en el KC Stadium y clasificó a la final del torneo para jugar ante Southampton el próximo 26 de febrero en Wembley, pero el portugués estuvo enfrascado en discusiones durente el encuentro con el referí, quien cobró un polémico penal al equipo local y luego ignoró una falta sobre Chris Smalling, defensor de los Red Devils.

“Quiero felicitar a mis jugadores porque ha sido muy difícil llegar a esta final, y ahora estamos ahí”, aseguró Mourinho.

“No quiero decir nada más porque es suficiente. Estoy tranquilo, me comporté en el banquillo, no me expulsaron, no hubo ningún castigo, así que no tengo más palabras”, añadió el ex DT de Chelsea, para luego abandonar la entrevista a los 28 segundos de duración.

No es el primer altercado de Mourinho con Jon Moss, ya que en octubre de 2015, el ex estratega de Real Madrid llamó “débil de mierda” al británico en la derrota de Chelsea ante West Ham.