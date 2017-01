Junior Fernandes suma opciones para dejar el Dinamo Zagreb tras ser desechado

Luego de cuatro temporadas en el Dinamo Zagreb, de la primera división de Croacia, Junior Fernandes busca emigrar de equipo, forzado por la decisión de Ivaylo Petev, DT del conjunto croata.

“No me interesa el pasado, sólo el presente y el futuro y no hay lugar para él. No hay más que hablar de Fernandes así que terminamos con este tema”, había declarado Petev.

De todas formas, según el sitio Sportske Novosti, Dinamo de Kiev, de la liga de Ucrania y Dinamo Moscú, de la segunda división de Rusia, estarían interesados en llevarse al atacante de la selección chilena, que no tendrían problema en pagar los 52 millones de pesos mensuales que recibe el ex Palestino.

Fernandes fue fijo en el equipo croata en los primeros seis meses de la actual temporada, donde jugó 30 partidos, sumando un total de 2.343 minutos. Además, anotó 6 goles y completó 4 asistencias.