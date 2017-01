Maradona reveló el momento del inicio de su adicción a las drogas

Diego Armando Maradona tuvo una inédita confesión asumiendo que la primera vez que consumió drogas fue en su etapa en el Barcelona cuando tenía 24 años y consideró que fue “el error más grande” de su vida.

En una entrevista ofrecida la pasada noche a un programa de Canale 5, de la cadena italiana Mediaset, se dio el tiempo de contar sobre su recuperación ante las adicciones asegurando que lleva 13 años sin consumir drogas y confesó que se considera “afortunado” porque de seguir haciéndolo de forma habitual ya habría muerto.

El argentino destacó de forma reiterada los efectos negativos de la droga sobre el hombre, mandando un claro mensaje a sus seguidores: “La droga es el problema más grande, la droga mata. Me considero afortunado por poder hablar de esto. Si hubiera seguido de esa forma, ahora a esta edad ya habría muerto“, subrayó.

En cuanto a su carrera futbolística en el Napoli, con el que ganó dos “scudettos”, una Copa Italia, una Supercopa nacional y una Copa UEFA, Maradona recordó que sigue llevando al club sureño en su corazón.

“El Napoli sigue en mi corazón, me dio la posibilidad de jugar a altos niveles. Venía de un gran Barcelona, pero el Nápoles me permitió competir con los grandes clubes del norte de Italia. Hice cosas que otros no podían hacer“, explicó emocionado.

De vuelta a las polémicas y consultado sobre su compatriota Mauro Icardi, el Pibe de Oro fue tajante y lo volvió a definir como un “traidor”.

Maradona nunca le perdonó a Icardi el hecho de haberse casado con la ex mujer de su anterior compañero en el Sampdoria Maxi López: “Icardi es un traidor. No puedes ir a cenar a casa de un amigo y casarte con su mujer. Será un grandísimo jugador pero lo que ha hecho a Maxi López es feo“, sentenció.

Para finalizar, Maradona habló también del papa Francisco, y consideró que el pontífice argentino está haciendo “grandes cosas en el Vaticano” y le deseó que pueda seguir “muchos años en lo más alto”.

