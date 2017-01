Pinilla dispara contra la dirigencia de la U: "Dijeron que no podían pagarme y trajeron jugadores más caros"

Mauricio Pinilla disparó una vez más contra Universidad de Chile. Hace pocos días, el delantero nacional había asegurado que le gustaría terminar su carrera en Genoa y no en la U, como había declarado en más de una ocasión y ahora el ariete reveló su molestia por las negociaciones que la dirigencia azul tuvo por cerca de dos años con el delantero, cuando pudo haber vuelto al elenco universitario.

“En el momento en que podía ir (a la U), ellos tenían que hacer una inversión de aproximadamente un millón de euros que le pedía el Cagliari. La U dijo que no podía pagar y me fui a Atalanta. Después en Atalanta pasó lo mismo. Dijeron que no podían pagar esa suma y después compraron jugadores mucho más caros“, dijo al CDF.

En esa línea, el ariete señaló que “entonces, obviamente, yo no era la prioridad para la U, más de ese esfuerzo no se podía hacer. Nunca fui la prioridad. Y por eso me quedo muy tranquilo“.

“Tengo contrato de un año y medio en Genoa y después de eso veremos lo que pasa. Tengo muchas ganas de seguir jugando a buen nivel. Si me preguntas por la U, lo voy a aclarar por última vez, porque he recibido críticas y palabras que seguramente no me las merecía“, añadió el atacante de 32 años.

El chileno llegó a principio de 2017 al equipo del Mediterráneo en busca de minutos, luego de solo jugar 157′ en el último semestre en Atalanta.