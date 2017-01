Vidal volverá a tiempo de su lesión para jugar contra Alexis por la Champions

A pesar de que Arturo Vidal había asegurado que estaría tres semanas fuera de las canchas, por lo que se podría haber perdido el partido de ida de los octavos de final de la Champions League ante el Arsenal de Alexis Sánchez, el ex jugador de Juventus estaría de vuelta en menos tiempo.

Así lo informó Carlo Ancelotti, entrenador de Bayern Munich, que espera que el Rey Arturo esté de vuelta para preparar el encuentro ante Schalke el próximo 4 de febrero.

“Vidal no estará disponible el viernes ante Werder Bremen, tampoco Thiago. Sí estarán disponibles para entrenar con nosotros la próxima semana. Planeo hacerlos jugar ante Schalke“, reveló el ex DT de Chelsea.

“Decidí darle a Vidal una semana libre. Está listo para las tareas que vienen y estará 100% listo para jugar contra Arsenal“, añadió el estratega chileno.

De esta manera, está la opción vigente de un nuevo duelo entre Sánchez y Vidal en la Champions League, como ocurrió en la reciente temporada 2015-16.

Además, el italiano celebró el regreso de Kingsley Coman, quien vuelve a ser una alternativa en el ataque del equipo bávaro luego de cerca de dos meses lesionado, tras ser diagnosticado en noviembre con una rotura de ligamentos externos de la rodilla y otra en su tobillo izquierdo.

“Kingsley Coman está bien. Es una opción contra el Bremen y me gustaría darle algunos minutos porque no puede jugar desde el inicio”, afirmó el ex entrenador de Real Madrid.

Bayern Munich enfrentará a Werder Bremen el próximo sábado 28 de enero por la fecha 18 de la Bundesliga.