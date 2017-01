Escándalo en España por gol legítimo no cobrado al Barcelona

El empate de Barcelona ante Real Betis, que no tuvo a Felipe Gutiérrez, deja a los culés en una situación comprometida en la Liga de España, donde con dos partidos más disputados, están un punto por debajo de Real Madrid, el líder del campeonato.

Si bien en el último minuto del partido Lionel Messi asistió a Luis Suárez para que el uruguayo pusiera el 1-1 definitivo en el Benito Villamarín, una polémica jugaba pudo haber cambiado el destino del encuentro.

En el minuto 79, Alejandro Hernández, árbitro del partido, no cobró un gol legítimo para los culés. Tras conectar un centro de Aleix Vidal, Jordi Alba había anotado, pero la pelota fue despejada desde dentro del arco por Aissa Mandi. Ni los asistentes ni el juez vieron que la pelota ingresó por completo, por lo que la jugada continuó.

“No tengo nada que comentar, pero no me digas que parece, he visto la foto. La tecnología puede ayudar, ya lo he dicho. Está claro que los árbitros necesitan ayuda”, declaró Luis Enrique, DT de Barcelona, tras el partido.