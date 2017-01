West Ham le "prestará" plata a los hinchas que cambien la camiseta de Payet

En su presentación en Marsella, Payet contestó a las críticas de su ya ex club: “No tengo que justificar mi comportamiento. Si he querido cambiar es porque ya no me sentía bien en el West Ham”.

La medida fue anunciada en redes sociales:

Morning, bring back your Payet shirt to any of the club shops & you will get a new replacement for £25, full details on WHU web site today. https://t.co/i9BPrS6YG1

— Lady Brady (@karren_brady) January 30, 2017