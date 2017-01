DT de Botafogo también se preocupa por Esteban Paredes y aclaró situación de Canales

Colo Colo tendrá una dura llave en la segunda fase de la Copa Libertadores. En un sorteo que no les fue para nada favorables, los albos quedaron emparejados con Botafogo en su camino por conseguir un cupo en la ronda grupal del torneo continental y este miércoles, a contar de la 20:45 horas, enfrentarán el duelo de ida en el estadio Nilton Santos.

Pero así como en los albos existe preocupación por el duro rival que tendrán que enfrentar, en Brasil también están conscientes de la historia que tiene el club con el que quedaron emparejados. Y uno de los principales temores que tienen en el Fogao es el poder goleador de Esteban Paredes, que quedó demostrado el año pasado con los 25 goles que marcó.

Si Montillo ya había manifestado su respeto por el goleador de los albos, el técnico de Botafogo, Jair Ventura, también lo hizo. “De Colo Colo me preocupa su juego colectivo, Paredes y Valdés. Juegan muy bien y son un equipo que ya llevan juntos un tiempo, pero los estudiamos bastantes y los vimos jugando como local y visitante. No puedo entrar en la estrategia, pero estamos preparados para todo lo que pueda pasar. Entrenamos variaciones para no ser tomados por sorpresa”, señaló el estratega en conferencia de prensa.

“Hablamos de la importancia de sacar un buen resultado en casa, pero también de tener cuidado que no nos hagan un gol. Hay que buscar el equilibrio, pero vamos a buscar la victoria con el apoyo de nuestros hinchas”, agregó el técnico, que contará con el apoyo de un repleto estadio Nilton Santos.

Además, sobre la emoción de jugar Copa Libertadores, agregó que “estoy feliz. Fue muy bueno conseguir el cupo en nuestro primer año. Siempre queremos lo mejor y esperemos que sea la primera de muchas. Es muy bueno jugar la Libertadores, una experiencia nueva con una gran responsabilidad, como son todos los juegos. Hay que aprovechar el momento, esta gran chance y hacer nuestro mejor esfuerzo”.

Finalmente, Jair Ventura se refirió a las declaraciones de Pablo Guede, quien comentó sobre el “espía” que envió a Chile para ver los partidos de Colo Colo y le respondió que ellos habían enviado dos y se inspirarán en la victoria que le propinó Chapecoense. El técnico del Fogao no quiso entrar en polémica y señaló que “vi que hasta comentó una declaración mía. Prefiero no comentar la declaración de él y me tengo que preocupar de mi equipo y él que se preocupe del suyo. Parece que él también está preocupado de mi club, pero no tengo problema”.

La situación de Gustavo Canales

Gustavo Canales llegó a mediados de 2016 como uno de los refuerzos estrellas de Botafogo y se transformó en uno de los sueldos más altos del club. Sin embargo, las lesiones no lo dejaron brillar y no juega desde fines de septiembre tras someterse a una operación en la rodilla. Sus números reflejan el difícil momento en Rio de Janeiro y sólo marcó un gol en los once partidos que jugó.

Por eso, mucho se especuló con la salida del delantero del Fogao y los hechos hacían parecer que así sería, ya que no fue inscrito por Jair Ventura ni en el listado de la Copa Libertadores ni para el Carioca, donde pueden hacer una nueva nómina desde la quinta fecha. Aunque su salida parecía más cerca, el técnico aseguró que cuenta con él y su ausencia en los listados se debe a que aún está en recuperación y no ha hecho trabajo con balón.

Por eso, recién será evaluado una vez que retorne a los entrenamientos a la par de sus compañeros. “Tiene contrato y es nuestro jugador, así que sigue en el club. No sé nada de una propuesta de salida y cuento con él”, concluyó.