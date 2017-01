El complicado presente de Emiliano Vecchio en Santos

El ex volante de Colo Colo, Emiliano Vecchio, no vive un buen presente en Santos. El jugador argentino, que llegó a mediados del 2016 al Peixe proveniente del Qatar SC, no es considerado por el entrenador Dorival Junior y no sería inscrito para el torneo Paulista, según informó la prensa brasileña.

El medio Globoesporte aseguró que el técnico no lo tiene en sus planes, ya que en dicha posición cuenta con un considerable número de jugadores para suplirlo. Lucas Lima, Rafael Longuine, Jean Mota, Leo Cittadini, Matheus Oliveira, Serginho, Thaciano y Yuri, son sólo algunos de los nombres en el puesto y Vecchio no estaría ni cerca de pelearle el puesto en la plagada zona. Por lo mismo, el ex Colo Colo ni siquiera fue considerado para el amistoso ante Kenitra de Marruecos, disputado el pasado sábado, y lo mismo pasaría en el Estadual.

Aunque tiene contrato hasta diciembre del 2019, Santos quiere deshacerse de él y su idea es enviarlo a préstamo para que tome un segundo aire y ver si mejora su nivel, el que no pudo mostrar en los escasos 12 partidos que jugo en el Brasileirao del 2016.

El torneo Paulista comienza este viernes y el Peixe recibirá en el estadio Vila Belmiro a Linense por la primera fecha.