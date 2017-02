La U tuvo duro sorteo y jugará contra Corinthians en su estreno en la Copa Sudamericana 2017

La Confederación Sudamericana de Fútbol realizó en Asunción el sorteo de la Copa Sudamericana 2017 con la Universidad de Chile con un duro debut en el torneo ante Corinthians de brasil en llaves de ida y vuelta, con eliminación directa.

El torneo que también emparejó a Everton vs. Patriotas FC de Colombia, O’Higgins vs. Fuerza Amarilla de Ecuador y a Palestino vs. Atlético Venezuela de Caracas, en una edición que arrancará el 28 de febrero y se prolongará hasta el 13 de diciembre con la participación de 54 equipos de la región.

Entre los equipos que disputarán el torneo habrá diez que provendrán de la Copa Libertadores de América, los dos mejores perdedores de la tercera fase clasificatoria y los ocho terceros de la fase de grupos. El vencedor de la Sudamericana obtendrá una plaza directa para la fase de grupos de la Copa Libertadores de 2018. Además jugará la Recopa Sudamericana 2018 contra el campeón de la Copa Libertadores 2017, y la Copa Suruga Bank 2018 frente al vencedor de la Copa J. League (Liga japonesa). En la nueva Copa Sudamericana, “la nueva niña bonita de la Conmebol” según su presidente, Alejandro Domínguez, participarán en principio seis equipos de Brasil y de Argentina y cuatro representantes de cada uno del resto de las ocho asociaciones miembros de la Conmebol. En el momento emotivo de la jornada y ante la presencia del presidente de la ANFP, Arturo Salah, el regente de la Conmebol lamentó los incendios que afectan a Chile y aseguró una donación por 500 mil dólares para los damnificados.

Como se jugara la edición 2017: