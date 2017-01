La efusiva reacción de los hinchas del Sutton al enterarse que enfrentarán al Arsenal

El sorteo de los octavos de final de la FA Cup dejó un partido que llamó la atención a nivel mundial: el Arsenal de Alexis Sánchez visitará al Sutton United, equipo no profesional y que actualmente milita en la National League, categoría que está fuera del sistema de ligas de Inglaterra.



Aunque no tengan grandes triunfos en su historia deportiva, el Sutton posee una hazaña que hasta el día de hoy es recordado en el país y son el último equipo “sin división” que le ha ganado a un equipo de la Premier League en condición de local. Ese duelo se vivió ante el Coventry City (2-1) en la FA Cup de 1989.

La emoción del plantel del Sutton por jugar ante astros del fútbol como Mesut Ozil o Alexis Sánchez se traspasó también a sus hinchas, quienes festejaron efusivamente cuando se enteraron a través de la televisión que su rival sería el Arsenal.

