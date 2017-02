Guardiola explicó los motivos para dejar a Claudio Bravo en la banca

Apenas salió la formación titular de Manchester City para el partido de la Premier League ante West Ham hubo un detalle que llamó la atención de todos: Claudio Bravo estaba en la banca y Willy Caballero aparecía como titular. Por primera vez desde que llegó a Inglaterra, el chileno iba al banco de suplentes en el torneo inglés.

Pese a que no tuvo mucha acción, Willy Caballero respondió a la confianza de Pep Guardiola y no recibió goles en la victoria por 4 a 0 ante West Ham United. Luego del partido, el técnico explicó los motivos para elegir al argentino y dejar al chileno en la banca. “Decidí eso. Claudio lo merecía (cuando fue titular) y Willy lo merece. La gente que está en Manchester sabe que lo merece y los 22 o 23 jugadores que están en el City merecen jugar. Siempre es una decisión difícil cuando tienes que elegir porque es injusto para todos. Hoy me decidí por Willy. Confío en los dos, pero él hizo un buen partido en la FA Cup y le di la oportunidad”, señaló Pep Guardiola a BT Sports.

Además, sobre quién jugará el próximo partido, el español no entró en detalles y dijo que “estoy disfrutando de nuestra victoria. Mañana pensaremos en eso”. Lo cierto es que Manchester City volvió a dejar su portería en cero después de más de un mes, siendo la última vez el 26 de diciembre en la victoria por 3 a 0 ante Hull City.