Orellana fue presentado en Valencia: "Me etiquetan de conflictivo, pero no me conocen"

Fabián Orellana encontró equipo cuando el mercado de fichajes invernales en Europa estaba a horas de cerrarse y jugará por los próximos seis meses a préstamo en Valencia, club que marcha en la 15º posición de La Liga de España.

En su presentación en el equipo Ché, el surgido en Audax Italiano no quiso referirse en detalle al conflicto que tuvo con Eduardo Berizzo, DT de Celta de Vigo, quien lo apartó del equipo a inicios de enero por un comportamiento que el argentino tildó como “una falta de respeto inaceptable”.

“Me etiquetan de conflictivo, pero la gente no me conoce. Yo no puedo caerle bien a todo el mundo. De todas formas, lo que pasó en Vigo lo prefiero dejar en el pasado y solamente me quiero centrar en el Valencia”, aseguró el ex Granada.

Además, Orellana se refirió a su llegada al equipo que preside Peter Lim y afirmó que fue su elección por sobre otros ofrecimientos. “Tuve muchas ofertas, de muchos equipos, de España y de afuera, pero cuando me enteré de lo de Valencia, fue mi prioridad y hablé con mi representante. Lo único que quería era venir aquí. Quiero darle las gracias al Valencia por habérsela jugado por mí, espero responder en el campo de juego y hacerlo bien”, señaló el delantero de 31 años.

Ahora, pese a que recién entrenará por primera vez con sus compañeros este jueves, Fabián Orellana aseguró que ya está listo para jugar en la próxima fecha, donde el Valencia enfrentará a Eibar en Mestalla el sábado 4 de febrero.