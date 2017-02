Delantero de Valencia desmintió carácter "conflictivo" de Fabián Orellana

El conflicto entre Fabián Orellana y Eduardo Berizzo en Celta de Vigo no pasó desapercibidó en la llegada del atacante chileno a Valencia. El delantero surgido en Audax Italiano ha sido cuestionado por su supuesto carácter “conflictivo”, algo que el propio seleccionado nacional desmintió en su presentación en el club Che.

Ahora Santi Mina, una de las promesas del nuevo conjunto de Orellana, reveló cómo es la personalidad del ex Granada, con quien coincidió en Celta antes de llegar al equipo de Mestalla en 2015 por cerca de US$10 millones.

“Me gusta. Desde que yo subí (al primer equipo de Celta), me trató muy bien. Siempre fui como su hijo. Cuando yo no tenía carnet, alguna vez me llevó al colegio. Me ayudó mucho en mi época en Vigo”, aseguró a El Desmarque el atacante de 21 años.

“No es conflictivo, para nada. Es un poco seco al principio. Con las personas que no conoce sí que es un poco más cerrado pero es una gran persona y muy generoso. Los que lo conocemos, sabemos perfectamente cómo es. Es una grandísima persona y mejor futbolista”, añadió el ariete que tiene cuatro partidos y tres goles con la selección española sub 21.

Además, Santi Mina alabó las condiciones del atacante chileno y aseguró que será un aporte en la irregular campaña del equipo español, que marcha en el 15º puesto en la tabla de La Liga, con 19 puntos.

“Vamos a hacer grandes cosas en el campo. Tiene mucha calidad y va a hacernos disfrutar a todos. El Valencia CF puede estar muy tranquilo con él y estamos encantados de que esté con nosotros porque nos va a ayudar seguro”, sentenció el delantero.

Orellana ya tuvo su primer entrenamiento bajo las órdenes de Voro, DT de Valencia, y sería parte de la nómina del equipo Ché para recibir a Eibar el próximo sábado 4 de febrero.