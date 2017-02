Griezmann sería nuevo jugador de Manchester United a cambio de US$107 millones

Antoine Griezmann ha sido fundamental en las últimas campañas de Atlético de Madrid, convirtiendo 72 goles en 136 partidos desde que llegó en junio de 2014, algo que no ha pasado desapercibido en otros clubes grandes de Europa.

El finalista del trofeo The Best de 2016 había sido relacionado con clubes de la Premier League, como Chelsea y Manchester United, y a pesar de que no pasaron de ser rumores al inicio de la actual temporada, desde Francia e Inglaterra aseguraron que el atacante francés habría llegado a acuerdo para llegar a los Red Devils.

Según informó Yahoo Sports France y que luego confirmaron The Telegraph, The Mirror, Manchester Evening News y The Independent, entre otros, el elenco dirigido por José Mourinho pagará los US$107 millones que cuesta la cláusula de rescisión del ex Real Sociedad.

Además, el jugador de 25 años ganaría US$19 millones mensuales, lo mismo que Paul Pogba, quien se convirtió al inicio de la actual campaña en el fichaje más caro de la historia cuando el United pagó a Juventus cerca de US$120 millones por su pase.