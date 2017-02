Luciano Cabral y sus días en la cárcel: "Tengo mucha esperanza de salir"

Luciano Cabral pasa sus días en la cárcel de San Rafael en Mendoza, acusado del asesinato de Joan Villegan, quien murió en la madrugada del 1 de enero de 2017 a causa de una golpiza. El ex jugador de Argentinos Juniors, quien representó a Chile en el Sudamericano sub 20 de 2015, está siendo investigado por su participación en el homicidio, junto a José Cabral, su padre, y un primo.

En una entrevista con el programa Sportia, el volante argentino, cuyo último club fue Atlético Paranaense de Brasil, aseguró desde la cárcel que es inocente. “No tengo nada que ver con lo que está pasando. Lo único que recuerdo es que mis papás con mis primos han tenido una pelea. Llegué cuando ya había terminado la pelea, mis familiares estaban regresando para sus casas y yo los había ido a buscar. Yo me entero después del mediodía que un chico había fallecido. No me equivoqué en nada. Salí a buscar a mi papá y a mis primos porque se estaban peleando. Nada más, no me arrepiento”, afirmó el mediocampista de 21 años.

“Tengo mucha esperanza de salir y soy totalmente inocente, creo en la justicia. Me dice mi abogado que en tres días tenemos la apelación, para ver si podemos salir”, añadió el trasandino.

El mendocino, además, reveló que efectivamente su padre sí conocía a la víctima y aseguró que ambos ya habían tenido problemas entre ellos. “Había tenido un problema mi papa con él (la víctima) hace bastante tiempo ya. Decían que yo había estado ahí. Me despierta mi tía y yo voy a buscar a mi papa y mis primitos. Hay un menor también involucrado. Empezaron a hablar de que también estaba metido ahí en la pelea esa, pero no fue así”.

Además, el enganche, quien fue dirigido por Claudio Borghi, confesó que debido al momento que está pasando es probable que su carrera como futbolista se termine, a pesar de su corta edad. “Por todo lo que se ha hablado, no creo que me reciban muy fácil después de lo que ha sucedido. Hay un 80% de que se me corte la carrera”, confirmó el argentino.

La próxima semana, Cabral apelará junto a su abogado para confirmar su inocencia y abandonar la cárcel. Después de ese proceso, el argentino nacionalizado chileno deberá esperar otros tres días para la respuesta.