¿ Se arrepienten en el City? Liverpool y Chelsea quieren fichar a Joe Hart

Joe Hart fue el gran perjudicado con la llegada de Pep Guardiola a Manchester City. El técnico español no tenía en sus planes al inglés y lo envió a Torino, fichando a Claudio Bravo para reemplazarlo.

Sin embargo, el arquero chileno no ha rendido al nivel esperado y muchos ya piensan en el retorno del arquero inglés, quien ha disputado 20 de los 22 compromisos en la Serie A, para retomar la titularidad de los Citizens. Pero sus actuaciones en Italia no han pasado desapercibidas y ya hay dos clubes de Inglaterra que quieren contar con sus servicios: Liverpool y Chelsea.

Según informó The Mirror, los Reds ya han mantenido conversaciones con los Citizens y están tratando de convencer. Los Blues, en tanto, se acercaron directamente a dialogar con el portero de Inglaterra y son los más interesados en ficharlo. Por ahora, Hart sigue en Torino hasta el final de la temporada, pero todo indica que volverá a la Premier League y no será al City donde su reemplazante no vive un buen presente, ya que Claudio Bravo fue suplente por primera vez en el torneo desde su llegada a los Citizens y ha sido muy cuestionado por sus últimas actuaciones.