Orellana se despidió con una carta de los hinchas del Celta: "Siempre serán muy especiales"

Tras convertirse esta semana en el refuerzo del Valencia, Fabián Orellana cerró su polémica salida de Celta de Vigo, cuadro del que partió después de ser cortado por el técnico Eduardo Berizzo por una “falta de respeto inaceptable”. Sin embargo, no todos los hinchas querían que el delantero chileno partiera del club y le agradecieron los buenos momentos que les hizo vivir en las cinco temporadas que estuvo en Balaídos.

Por eso, el “Histórico” retribuyó el cariño que le entregaron los fanáticos y les dedicó una carta. “En estos momentos en que comienzo mi nuevo camino profesional en el Valencia CF, también quiero mirar hacia atrás y destacar el enorme orgullo que siento de haber vestido la camiseta del Celta desde 2011“, expresó el delantero en una carta publicada en el sitio web del club.

“Siempre voy a guardar todo el respeto y el cariño que me han dado y que me hicieron sentir en Vigo como en casa desde el primer día. Ha habido momentos inolvidables y otros difíciles, pero sólo tengo palabras de agradecimientos para todos, para la gran afición del Celta por su apoyo, para el club por su confianza en mi y para todas las personas que forman el club y con las que he compartido tantas cosas”.

Por último, Orellana señaló en la carta que “Vigo, el Celta y su afición serán siempre muy especiales para mí y les deseo para el futuro las mayores alegrías, que también serán las mías“.

Fabián Orellana llegó a Valencia con un préstamo hasta final de temporada y la opción de compra de los Ché en caso que así lo deseen.