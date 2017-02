Guardiola no asegura titularidad de Bravo ante Swansea: "Todavía no decido quién juega"

El pasado miércoles, Claudio Bravo estuvo en la banca por primera vez en un partido de Premier League desde que llegó a Manchester City y en su lugar jugó el argentino Willy Caballero,quien logró mantener su arco invicto en la goleada de los Citizens por 4-0 ante West Ham.

Luego de unos días y en la conferencia previa al partido ante Swansea, a disputarse este domingo a las 10:30 horas, Pep Guardiola, entrenador del City, se refirió a la comentada suplencia del ex Real Sociedad, que no pasó desapercibida en Inglaterra y a generado debate sobre quién debe ser el portero en la próxima fecha de la Premier League.

“Sentí que debía dejar a Bravo en la banca. Hablé con él antes del partido y entendió mi decisión. Ante Swansea todavía no he decidido quién juega. En los clubes grandes hay también grandes arqueros y eso es lo que tengo acá, así que decidiré en función de lo que vea”, afirmó el ex DT de Bayern Munich.

De todas formas, Guardiola respaldó al seleccionado chileno de 33 años y destacó su carácter. “Una de las cualidades más importantes de Bravo es su personalidad fuerte. Si no la tuviera, no habría podido ganar dos Copa América ni jugar en Barcelona”, concluyó.