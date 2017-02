Leones Indomables: conoce al Camerún que será rival de Chile en la Copa Confederaciones

Chile y Camerún nuevamente frente a frente. Esta vez en el debut de la Copa Confederaciones que se juega a partir del 18 de junio de este año y con las dudas que provocan los volátiles equipos africanos para la planificación del torneo que es la antesala de la Copa del Mundo en Rusia.

Empezando a palpitar el duelo que tiene importantes antecedentes en los choques del Mundial de Francia 98′ (Empate 1-1) y los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 (derrota por 2-1), Javier Clemente, ex entrenador de los africanos, fue tajante para dar su favorito a ganar el duelo en la competición internacional:”La selección de Chile no debiera tener mayores problemas contra Camerún. Hoy tiene mucha calidad y experiencia”, señaló en El Mercurio, destacando las cualidades chilenas.

Sin embargo, no descarta que el ímpetu de su juego le otorgue posibilidades a Camerún: “Técnicamente son muy buenos, pero tácticamente les cuesta un poco más, porque desde niños no han trabajado, no existen los formadores. Camerún es un país muy pobre, pero tiene la particularidad de que salen muchos jugadores, pese a la carencia de medios y condiciones”, agregó.

“Los niños no tienen otras cosa que hacer que armar una pelota con cuerda o conseguir un balón para jugar descalzos”, entrega como antecedente Clemente.

Las figuras y como juega el Camerún de Hugo Broos

El técnico belga liderará a los Leones Indomables desde 2016, imponiendo el esquema de moda en Europa, el 4-3-2-1, tratando de aminorar un poco la característica indisciplina táctica del equipo, logrando dotar de identidad al cuadro que terminó como campeón invicto de la Copa de África con 3 empates y 3 triunfos y un 67% de rendimiento, anotando 7 goles y recibiendo sólo 3.

Esta forma de ver el fútbol como diversión es una de las características de este equipo que tiene un promedio de edad de 27 años y que dejaron como figuras del torneo disputado en Gabón al arquero Fabrice Ondoa (Sevilla Atlético, de la 2a división de España), el volante Benjamin Moukandjo (FC Lorient de Francia), el atacante Jacques Zoua (Kaiserlauten de Alemania) y el goleador Vicent Aboubakar (Besiktas de Turquía).

El 18 de junio en el Spartak Stadium de Moscú por el Grupo B que también forman parte las selecciones de Alemania y Australia, se empezará a definir el futuro de la Roja en la Copa Confederaciones enfrentando a este Camerún que apelará a sus características formas de jugar, con posesión pero con sobretodo con despliegue y juego potente para avasallar a sus rivales.

GRAF/JR