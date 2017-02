Polémica en Argentina: audio revela que presidente de Boca pidió ayuda a la AFA

El fútbol argentino está en crisis. Todavía no hay una fecha establecida para empezar el Campeonato de Primera División y la mayoría de los clubes están endeudados por la cancelación del contrato que tenían con la televisión pública argentina y que significaba la principal fuente de ingresos. Además, la Federación Argentina de Fútbol (AFA) tiene un presidente interino desde julio de 2016 y ha sido intervenida por la FIFA con una Comisión Normalizadora para manejar los problemas del balompié de ese país.

A todo esto se suma una grave falta de Fernado Mitjans, presidente del Tribunal de Disciplina de la AFA. La señal argentina TyC Sports filtró un audio de una conversación telefónica del dirigente con Daniel Angelici, presidente de Boca, que data de inicios de 2015, cuando el cuadro Xeneize iba a disputar su clasificación a la Copa Libertadores de ese año.

El directivo del club Oro y Cielo le pidió a Mitjans que sus Leandro Marín y Cristián Erbes, dos jugadores de Boca que se fueron expulsados en un amistoso contra Racing por agresiones contra Ricardo Centurión, no cumplan el castigo en el encuentro que jugarían ante Vélez para ir al torneo continental.

Mitjans, quien preside el Tribunal desde 1995, accedió a la propuesta y Marín recibió tres fechas de castigo y Erbes dos.

A continuación, el audio transcrito de la conversación.

-Angelici: Te molesto por lo siguiente. Necesito pedirte un favor. Que hablés con los muchachos del Tribunal que a los dos que echaron ayer no les den más de dos.

-Mitjans: Más de? Que cumplan en amistosos.

-Angelici: Los necesito para jugar contra Vélez.

-Mitjans: Que cumplan en amistosos para el partido con Vélez.

-Angelici: Sí. Sí.

-Mitjans: Yo te cuento cómo es. El Tribunal está en receso. El presidente de la guardia soy yo. Después en febrero me tienen que respaldar mis muchachos…

-Angelici: Hablo con Sergio y Darío.

-Mitjans: Yo pensaba tres y dos. Como para que cumplan en amistosos y jueguen en Vélez. Le tengo que dar un poco más a (Leandro) Marín que a (Cristián) Erbes. Pero si le doy tres partidos juegan… ¿Entendés?

-Angelici: No juegan ninguno de los dos con River. Pasa que no tenemos centrales, no tenemos laterales.

-Mitjans: Yo te entiendo, Daniel. Pero, lo que pasa que sacarlo de la cancha, mínimo son cinco partidos. Si le doy dos partidos estamos muy expuestos, Daniel. Salvo que Racing, el médico de Racing. ¿Vos cómo estás con…?

-Angelici: Bien con el médico. No tiene nada el pibe. El jugador fue al vestuario a pedir disculpas. El informe del árbitro, lo hablé con Loustau, va a ser liviano.

-Mitjans: Sí. Y oíme Daniel: ¿la dirigencia de Racing con nosotros, bien?

-Angelici: Bien, sí

-Mitjans: Porque de última yo pensaba que me acompañe un certificado médico de Racing diciendo que no hay ninguna lesión… Lo que hacemos en esos casos siempre es poner que salió por precaución, y no por lesión. Eso me hace desaparecer el artículo que parte de mínimo de cinco. El jugador, con Vélez, va a jugar. Olvidate. Con River, el primer partido, no, eso es obvio. Pero el fallo te lo saco el jueves a la noche cuando esto se diluya, ¿me entendés?

-Angelici: Bueno, dale Fer.

-Mitjans: Porque si te lo saco el martes va a estar todo el mundo pelotudeando. Yo hablé con Clemente, el martes me los manda a declarar y yo los agarro a los pibes, al Pichi Erbes y a… Los charlo un poquito, los adoctrino, les tomo yo declaración, se las escribo yo la declaración, y en febrero vaffanculo. Vos quedate tranquilo. Va a ser así. Pero yo lo sacaría el jueves a la noche, ¿sabés?

-Angelici: Bueno, dale.

-Mitjans: Como para que la prensa no rompa las pelotas.

-Angelici: Dale, dale.

Finalmente, tanto Marín como Erbes jugaron el compromiso y fueron titulares en el partido de desempate ante Vélez el 28 de enero de 2015. Lo ganó Boca Juniors por la cuenta mínima y se clasificó a la Copa Libertadores de ese año.

Luego de conocerse el audio, Armando Pérez, presidente interino de la AFA, se mostró molesto con el comportamiento de Mitjans y dejó entrever que tiene que renunciar.

“Voy a intentar hablar con él, pero también voy a juntarme con la Comisión y resolveremos esto. Creo que no hace falta pedirle la renuncia a Mitjans. Lo triste, lo difícil de digerir, es que alguien que tiene que administrar justicia tenga la actitud que escuché en esta grabación. Acomodar las declaraciones es un abuso de autoridad. Eso sí está mal. Me parece que necesita una explicación mucho más contundente”, aseguró Pérez.