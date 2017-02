Phillip Lahm anunció su retiro del fútbol tras el final de la temporada

El Gráfico Chile-AFP

Philipp Lahm, capitán del Bayern Munich y de la selección alemana que ganó el Mundial de Brasil 2014, confirmó este martes que se retirará al final de la presente temporada. Con 33 años y a 22 de haber llegado al cuadro bávaro, el histórico defensor decidió terminar su carrera por una decisión personal de no saber si seguirá rindiendo al máximo nivel.

“He decidido dejar de jugar al fútbol al final de la temporada. Estoy seguro de que podré mantener mi nivel hasta el final de la temporada, pero no después”, dijo el jugador tras la victoria por 1 a 0 ante Wolfsburgo que los clasificó a los cuartos de final de la Copa de Alemania.

Philipp Lahm tiene contrato vigente con Bayern Munich hasta junio de 2018, por lo que se especulaba que ese tiempo restante lo cumpliría como director deportivo del club. Sin embargo, el propio jugador aseguró que aún no tomará un cargo dirigencial: “hubo conversaciones, pero me he dado cuenta que aún no es el momento adecuado para incorporarme al Bayern”.

El histórico defensor llegó al cuadro bávaro en 1995, cuando recién tenía 11 años, y en enero de 2011 se transformó en el capitán. En su larga trayectoria, sumó siete Bundesliga, seis copas de Alemania, una Champions League y un Mundial de Clubes, además de ganar la Copa del Mundo en Alemania en 2014.

Thanks for the memories, Captain! Good luck for the rest of the season with @FCBayernEN and enjoy your retirement, @philipplahm. 👏 pic.twitter.com/RYIw7sLG67

— Germany (@DFB_Team_EN) February 7, 2017