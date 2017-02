El arbitraje del fútbol español: el protagonista más cuestionado de la temporada

La semifinal de vuelta de la Copa del Rey, que terminó 1-1 entre Barcelona y Atlético de Madrid, no sólo estuvo marcada por la clasificación de los catalanes a la final de la competición, sino que también por las protestas de ambos equipos a algunas decisiones de Jesús Gil, árbitro del partido.

El juez expulsó discutiblemente por doble amarilla al colchonero Yannick Ferreira Carrasco, luego de que resbalara y derribara a Arda Turan, y también a los blaugrana Luis Suárez, por un supuesto codazo y Sergi Roberto, por ir con la pierna en alto, pero que de todas formas tocó la pelota.

Diego Simeone, entrenador colchonero, se mostró molesto con el referí al terminar el encuentro y disparó contra el arbitraje del fútbol español. “Según los análisis siempre se ven las cosas que más convienen para un equipo, pero sí tengo claro por qué en Champions tenemos más posibilidades que en Liga o en Copa. No tengo duda”.

Por su parte, Luis Suárez, quien se perderá la final ante el ganador del partido entre Alavés y Celta, también criticó duramente a Gil. “Me río de la expulsión. Ni siquiera ha sido falta. Solo me giré y parecía que el defensa era lo que quería”.

Robert Fernández, secretario técnico de Barcelona, comunicó al término del partido que recurrirán ante el Comité de Competición par apelar la segunda tarjeta amarilla del delantero uruguayo.

Pero en la actual temporada, las polémicas arbitrales han sido uno de los episodios que más se repiten en España y el arbitraje se ha convertido en el protagonista más cuestionado de la campaña 2016-17.

La rabia del gerente deportivo de Valencia

El Comité Técnico de Árbitros de la Federación Española denunció a Jesús García Pitarch, gerente deportivo de Valencia, por sus dichos contra Alberto Undiano Mallenco, juez del partido que el club Che perdió ante Barcelona.

“Cuando Undiano Mallenco vuelva a ver este encuentro, debería tener vergüenza de haber mediatizado tanto un partido en el que el Valencia no ha merecido de ninguna manera perder. Es absolutamente lamentable este trabajo arbitral y estas decisiones que han impedido al Valencia sacar un punto o más de este partido”, aseguró el dirigente.

“En el primer gol hay un fuera de juego posicional de Luis Suárez. También impidieron la expulsión por doble amarilla de Busquets y no señalaron un probable penal sobre Rodrigo Moreno”, añadió García.

Piqué, advertido por el Comité de Árbitros

Algo similar ocurrió con Gerard Piqué, defensor del Barca, luego de la derrota 2-1 de su equipo ante Athletic de Bilbao por el encuentro de ida de los octavos de final de la Copa del Rey.

El seleccionado nacional se fue en picada contra las decisiones de David Fernando Borbalán, juez del encuentro. “El penal a Neymar ha sido clarísimo y el que me ha hecho Gorka a mí, también. Pero ya sabemos cómo funciona ésto. Ya vimos lo que pasó ayer en el Sevilla-Madrid. Nosotros queremos jugar a fútbol y no a la ruleta, que es lo que provocan estos arbitrajes”.

El Comité de Árbitros estudió las declaraciones del defensor de Barcelona, pero finalmente no lo sancionaron y sólo fue advertido por el organismo.

El gol fantasma de Jordi Alba

Otro episodio reciente fue en el empate 1-1 de los blaugrana ante Betis, en el estadio Benito Villamarín, cuando un gol legítimo a los 79′ para el conjunto de Luis Enrique no fue validado por Alejandro Hernández, juez del partido.

Tras conectar un centro de Aleix Vidal, Jordi Alba había anotado, pero la pelota fue despejada desde dentro del arco por Aissa Mandi. Ni los asistentes ni el juez vieron que el balón ingresó por completo, por lo que la jugada continuó.

“No tengo nada que comentar, pero no me digas que parece, he visto la foto. La tecnología puede ayudar, ya lo he dicho. Está claro que los árbitros necesitan ayuda”, declaró el DT de Barca tras el compromiso.

De todas formas, y a pesar de que las cámaras evidencian que sí hubo gol, el juez no fue sancionado por la Federación Española de Fútbol por su garrafal equivocación.

La polémica de Mateu Lahoz y la mesura de Sampaoli

Otro episodio polémico fue el encuentro por los octavos de final de ida de la Copa del Rey entre Real Madrid y Sevilla. El encuentro terminó 3-0 a favor de los Merengues y contó con la presencia de Antonio Mateu Lahoz, árbitro del partido, quien tuvo fallos cuestionables.

El juez cobró un penal a Luka Modric luego de que James Rodríguez, su propio compañero, lo empujara dentro del área.

“Han pasado más de 12 horas ya después del escándalo del Bernabéu y todavía nadie de la Casa Real, nadie de la Monarquía, ha emitido un comunicado ni ha dicho absolutamente nada para quitarle el nombre del Rey a la Copa. Esta Copa no se puede seguir llamando Copa del Rey. Esta Copa, después de lo de ayer, está manchada”, protestó Cristóbal Soria, ex delegado del Sevilla.

Mientras que David Soria, portero del elenco de Andalucía, protestó a través de las redes sociales con una publicación que decía “¡Qué vergüenza, por Dios!”, aunque fue borrado a los pocos minutos.

Jorge Sampaoli, por su parte, fue más cauto. “Siempre se puede analizar una actuación de un colegiado, pero yo no lo hago porque a veces te perjudican y otras te favorecen”.

Si hay un gremio que está bajo el ojo del huracán en España, es el Colegio de Árbitros.