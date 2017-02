Debut y fracaso: Shanghai Shenhua con Tevez quedó eliminado de la Champions asiática

Un duro revés tuvo Shanghai Shenhua en la Champions League de Asia. El conjunto dirigido por Gustavo Poyet cayó 2-0 de local ante Brisbane Roar de Australia y quedó sin clasificar a la fase de grupos de la competición continental.

El conjunto chino tenía en la alineación a Carlos Tevez, el jugador con el mejor contrato del mundo y quien debutó en partidos oficiales con el elenco oriental. Pero ni su presencia alcanzó para evitar el fracaso del Shenhua.

Los goles de Brandon Borello a los 2′ pusieron cuesta arriba de entrada el partido para el Apache y compañía, quien casi no tocó la pelota en el primer tiempo. Y Tommy Oar puso la estocada a los 41′ para los australianos.

En la segunda mitad, el atacante argentino no pudo tomar las riendas del equipo y desapareció en el desorden por ir a buscar los dos goles de forma desesperada.

El ex Boca, que gana US$770 mil a la semana, reprobó en su primer examen y el que era, quizás, el más importante, ya que dejará al Shanghai Shenhua sin competición internacional en 2017.

Por su parte, Brisbane, que entró al grupo E de la competición junto a Kashima Antlers de Japón, Ulsan Hyundai de Corea y Muangthing United de Tailandia, se burló de Carlitos en su cuenta de Twitter con la frase “Carlos, ¿quién? Una actuación de clase mundial confirma nuestra clasificación a la Champions League de Asia”.

FULL TIME | Carlos Who? A world-class performance confirms our qualification for @TheAFCCL! #FEELTHEROAR #AFC2017 pic.twitter.com/soJ3ka0QOZ

— Brisbane Roar (@brisbaneroar) February 8, 2017