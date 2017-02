Romagnoli recordó a Guede y lo repasó: "Siempre dije que tenía mal manejo de grupo"

Sus buenas campañas al mando de Palestino le permitieron a Pablo Guede captar la atención de su natal Argentina. Así fue como el técnico llegó a San Lorenzo y, pese a quedar eliminado de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2016, tuvo una aceptable campaña, ganando la Supercopa de Argentina y llegando a la final del Campeonato de Primera División, el que perdió con Lanús.

Pese a eso, el trasandino dejó la banca a mitad del 2016 por diferencias con la dirigencia del club y algunos de sus jugadores y llegó a dirigir a Colo Colo. Uno de esos integrantes del plantel con los que el técnico nunca pudo congeniar fue Leandro Romagnoli, quien estaba llamado a ser su figura y terminó siendo banca o no considerado en aquel periodo en San Lorenzo.

Una vez que Guede se fue, el Pipi cantó claro y aseguró que el técnico nunca pudo manejar al grupo de buena forma. Frase que repitió a poco más de un semestre de la llegada del estratega a Colo Colo. En conversación con Fox Sports Argentina, fue enfático y dijo que “siempre dije que tenía un mal manejo de grupo y lo digo porque lo sentí así. Él sabe muchísimo, te decía cosas que pasaban y trabajaba bien. Sin embargo, en el manejo le erró y eso es fundamental, porque tienes un grupo de 25 o 30 jugadores y somos complicados. El jugador es bravo también”.

Además, Romagnoli dejó entrever las consecuencias que puede tener que los que no juegan no estén conformes, más aún cuando son jugadores experimentados como él. “Si no tienes bien a los de afuera o a los que no juegan habitualmente, es complicado. Si son bravos te pueden voltear. No te van a echar, pero no es lo mismo con un técnico que te quiere a uno que no te quiere. Das más con el que te quiere. Los jugadores somos conflictivos”, señaló.

Finalmente, sobre las situaciones que cuestiona de Pablo Guede, concluyó que “un mal manejo es no darle importancia a los que no juegan, hay que ser siempre claro. Él me decía que me quería y yo no jugaba”.