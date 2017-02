Lucas Pratto anunció su salida de Atlético Mineiro y será nuevo jugador de Sao Paulo

El delantero argentino Lucas Pratto anunció este jueves su salida del Atlético Mineiro, club en el cual estuvo por dos años, y ahora se convertirá en nuevo jugador de Sao Paulo.

En conferencia de prensa, el ex jugador de Universidad Católica confesó que “vimos todas las posibilidades para negociar para los clubes. Ellos tienen un ataque muy fuerte y era el momento para aceptar una negociación y era el momento para este proyecto personal”.

Sao Paulo cancelará US$ 6.2 millones por el 50 % del pase del delantero, quien, en su paso por el Galo, anotó 41 goles en 104 partidos disputados. “Le quiero pedir disculpas a los hinchas, porque por más que esté identificado con el club, no logré un titulo importante. Me hubiera gustado mucho como todo profesional y no me queda más que agradecer por el cariño”, expresó Lucas Pratto al momento de despedirse.