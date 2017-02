Presión para Bravo: Arquero de la Real Sociedad reconoció que le gustaría ir al Manchester City

Claudio Bravo podría sumar mayor presión en el Manchester City. Es que si el portero chileno ya sufre por perder la titularidad ante el argentino Willy Caballero, ahora tendría nueva competencia.

Se trata del también trasandino Gerónimo Rulli, arquero de 24 años de la Real Sociedad, quien reconoció que tiene conversaciones avanzadas con el cuadro inglés.

“La Real me compró del Manchester y la oportunidad de ir fue muy cercana. Creo que hay pocos jugadores que te dirían que no quieren jugar en uno de los equipos más grandes del mundo. Es mi sueño y obviamente yo trabajo para lograrlo”, reconoció a Gol Televisión.

“Lo que sí te voy a contar también es que no estoy desesperado por ir, porque nosotros estamos haciendo ahora las cosas muy bien acá en la Real y podemos aspirar a muchas grandes cosas”, añadió.

De todas formas, el joven cancerbero sostuvo: “Si sale la oportunidad, es muy difícil decir que no, porque son los mejores equipos del mundo y todos los jugadores queremos jugar en esos equipos. No te voy a mentir que mi idea es llegar el día de mañana ahí, pero primero está la Real en lo que pienso es en mejorar para llegar el día de mañana allá”.

Por último, dijo que el City “es un grande de Europa, uno de los grandes del mundo y es una Liga que el día de mañana me gustaría jugarla. Creo que estos tres años a mí me sirvieron para mejorar como arquero y como persona y, si llega la oportunidad, la Real me sirvió para estar preparado para todo”.