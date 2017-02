Pep Guardiola volvió a respaldar a Claudio Bravo pero no le aseguró la titularidad

Claudio Bravo no lo está pasando nada de bien en Inglaterra y ha recibido duras críticas de la prensa local y ex jugadores de Manchester City por su nivel en el arco. Por si ese golpe no bastara, Pep Guardiola lo envió a la banca en medio de los cuestionamientos y Willy Caballero ha sido el arquero titular en los últimos dos partidos de la Premier League, donde sólo han recibido un gol.

Con este panorama, el chileno pierde terreno para volver a la titularidad, pero todas las semanas existe la incertidumbre para saber quién será el arquero titular de los Citizens en el torneo ingles. Ese cuestionamiento también vale para el partido ante Bournemouth, válido a la 25ª fecha de la Premier League, y Pep Guardiola no ayudó a dilucidar la interrogante: “no sé (quién jugará). Lo decidiré el día del partido”.

De todas formas, Pep no escondió los elogios hacia el capitán de la selección chilena y volvió a entregarle respaldo público. “Mi opinión de Claudio (Bravo) se mantiene igual: Es un arquero de clase mundial, uno de los mejores del mundo. Su historia y su carrera hablan por si solo. El fútbol acá es distinto, con más cruces y cosas especiales, pero por supuesto que es un arquero de clase mundial. No hay dudas de eso”, concluyó

El City, que marcha tercero con 49 puntos y a diez del sólido líder Chelsea, jugará el lunes ante Bournemouth, a contar de las 17:00 horas.