Técnico de Cruz Azul explicó la suplencia de Enzo Roco: "No es un tema personal"

Enzo Roco no vive un buen presente en el Cruz Azul de México. Después de jugar en casi todos los partidos el semestre pasado con Tomás Boy como entrenador, el defensa chileno no ha sumado ningún minuto en cinco compromisos del Clausura de este 2017 con Paco Jémez en el banco.

Y el estratego de la Máquina Cementera descartó algún conflicto con el zaguero criollo, quien asoma como uno de los nombres del recambio de la Roja.

“Enzo Roco ha estado trabajando muy bien, es un gran profesional, y si tiene la oportunidad ya lo sabrá aprovechar, pero no es un tema personal”, reconoció el adiestrador en diálogo con el portal AS México.

“Si no me hubiera gustado el jugador no estaría aquí. Ahora me estoy decantando por otros jugadores, en estos momentos, todos tienen que trabajar como están trabajando”, añadió el DT.

Debido a su poca continuidad en este inicio de año, se habló de que el jugador pidió su salida del club, y hasta que Universidad Católica quería repatriarlo, pero el director deportivo del Cruz Azul, Eduardo de la Torre, aseguró que no se desprenderán del criollo.