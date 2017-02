Árbitro se disculpó en pleno partido con jugadores de Hull por validar la "mano de dios" de Alexis

El ambiente estaba complicado para el Arsenal, que recibía al Hull City con la obligación de ganar tras enrielar dos derrotas consecutivas que lo dejaron casi sin posibilidades de alcanzar a Chelsea en la cima de la tabla de posiciones en la Premier League. Por eso, el triunfo por 2 a 0 con dos goles de Alexis Sánchez fue celebrado con todo pese a la polémica por el gol con la mano de Alexis.

La anotación que abrió la cuenta en el minuto 34 llegó por la insistencia del chileno, que, tras un rebote, tocó la pelota con la mano para hacerla ingresar al arco defendido por Eldin Jakupović.

La confusión general se traspasó al árbitro Mark Clattenburg, quien, ante los reclamos de los jugadores de los jugadores de los Tigres, se dirigió al guardalíneas para corroborar la decisión del gol. La confirmación del tanto desató la furia visitante y la incomodidad durante todo el primer lapso.

Eso hasta el entretiempo, porque, según reveló Andy Robertson a Sky Sport, el juez fue a pedirles perdón personalmente a a los jugadores del Hull: “Cuando salimos del túnel de los camarines para el segundo tiempo, el árbitro se disculpó y nos dijo que sí, que era mano. Vio el incidente en el descanso y vio que se había equivocado”, contó el lateral.

Pese a las disculpas, el defensor expresó la molestia por el cobro que marcó el partido:”Fue algo que sucedió muy rápido, sé que es complicado para el árbitro y lo siento. Esas decisiones nunca te ayudan cuando vienes a estadios tan grandes como éste y eso hoy nos ha matado. Creo que si nos hubiéramos ido al descanso con un 0-0 podríamos haber sacado algún punto”, agregó.

Misma postura tuvo el técnico Marco Silva, quien también expresó su molestia por la denominada “Mano de dios” que hizo Alexis: “Claramente no estoy nada de feliz y pienso que no merecimos este resultado. En algunas de sus decisiones, las importantes, (Clattenburg) no estuvo bien hoy. Arsenal partió bien, mejor que nosotros. Pero la historia dice que ellos anotaron con un gol ilegal”, se quejó.

Arsene Wenger salió al paso de los cuestionamientos: “Honestamente no sé lo que ocurrió”, dijo de entrada para profundizar en el análisis diciendo que “yo soy responsable de muchas cosas, pero no de las decisiones de los árbitros. Me siento mal por el Hull pero recientemente nosotros también tuvimos que hacer frente a polémicas como esta y ustedes no me hicieron preguntas”, señaló deslizando que la prensa las carga contra el Arsenal siempre.

“Tuvimos suerte pero cuando pierdes dos partidos seguidos con el Arsenal enfrentas una tormenta. Sólo hay una respuesta y es ganar el próximo encuentro o verás más problemas. Estoy en el equipo por 20 años y sé como es esto. Si alguna vez pierdo tres partidos de la Premier League seguidos, te aseguro que te sorprenderás”, lanzó desafiante para cerrar el francés.