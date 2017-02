Carlos Carmona debutó en triunfal estreno del Atlanta United

Atlanta United debutará como nueva franquicia de la MLS este 2017 y tendrá al chileno Carlos Carmona entre sus figuras. Lo llamativo es que al llegar como gran fichaje a la ciudad sureña de Estados Unidos, el equipo del volante todavía no había jugado ni siquiera un partido de forma oficial.

Por eso la expectación ante el choque de este sábado ante el Chattanooga FC, equipo amateur de Tennesse, que se transformó en el debut del equipo que dirige el argentino Gerardo Martino y que tuvo al chileno 32 minutos en cancha (Jugó desde el minuto 33 al 65′).

Más de 10 mil personas viajaron al vecino Estado para llenar un par de tribunas del estadio Finley y ver el rendimiento del ex jugador del Atalanta, que ayudó a su equipo a una arrolladora victoria por 4-0. Los goles del nuevo equipo del Estado de Georgia fueron anotados por los sudamericanos Héctor Villalba y Josef Martínez, además de los tantos de Yamil Asad y Andrew Carleton, que sellaron un estreno particular, que tuvo un cambio de camisetas en el entretiempo demostrando lo distendido del encuentro.

Mira los goles del partido:

Here is the FIRST EVER #ATLUTD goal

Just in case you missed it:

Keep an eye on that top corner 👀#UniteAndConquer pic.twitter.com/RAASgZheAV

