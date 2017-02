Isla lamenta haber decepcionado a su madre: "No estuve a la altura en Juventus"

AFP/ El Gráfico Chile

Una jornada de sentimientos encontrados tuvo Mauricio Isla en el partido en que el Cagliari recibió a la Juventus por la vigésimo cuarta jornada de la liga italiana donde fue titular y su equipo se inclinó por dos goles a cero ante el puntero de la competición.

El jugador se afianzó en el puesto de volante central, aunque no pudo hacer nada para controlar los embates de su ex club, donde según su propia confesión no estuvo en el nivel esperado: “No estuve a la altura. Lo siento porque decepcioné a mi madre que me crió haciendo tantos sacrificios, por eso me disculpo. Más del 60% no he dado“, había expresado en la previa en Radio Cerdeña Radiolina.

La confesión fue de corazón y muy autocrítica: “Hablando con mis padres, incluso hoy en día, me disculpo por no estar en Juventus: Yo pensé que era una broma que un club como ellos me quisieran contratar. Pero la realidad dice que no estaba a la altura de la Juventus, a quien le debo tanto por darme la oportunidad de trabajar con grandes campeones”.

En la misma entrevista reveló que quiere hacer cuando se retire sel fútbol: “Quiero construir campos de fútbol en Chile, para ayudar a los niños a cultivar el sueño de convertirse en jugadores de fútbol al igual que yo”.

El Cagliari de Isla pudo hacer nada ante la potencia goleadora de Higuaín

Pese a que buscaba una revancha, el chileno, que recibió tarjeta amarilla, no pudo hacer nada para evitar la derrota de su equipo porque la Juventus por 2-0 y consolidó de esta forma su liderato, gracias a un doblete del argentino Gonzalo Higuaín.

El Pipita anotó el primer tanto (min. 37) tras aprovechar un pase medido de Claudio Marchisio, que pilló a contrapie a la zaga local. Higuaín adivinó el pase y levantó suavemente la pelota a la salida del arquero brasileño Rafael.

El segundo (min. 47) lo hizo poniendo el balón, casi sin ángulo y con el exterior de su botín, al palo más alejado del arquero. Esta vez el pase vino del colombiano Juan Cuadrado y le sirvió al delantero argentino para convertirse, junto a Edin Dzeko -de la Roma-, en el máximo anotador del Calcio con 18 tantos.

Los turineses dominaron un encuentro que se puso difícil cuando a los 18 minutos tuvo que dejar el terreno de juego, lesionado, Giorgio Chiellini, una de las piezas claves del equipo. Fue sustituido por el joven de 22 años Daniele Rugani.

La Juve no acusó el contratiempo y aprovechó su oficio para llevarse un partido áspero y, por momentos, caliente, como lo demuestran las seis tarjetas amarillas (una de ellas para Isla) y una roja -a Nicolo Barella, del Cagliari, en el 67- que mostró el árbitro.

Nada cambia entonces en la parte alta de la tabla, pues los cinco primeros clasificados ganaron sus respectivos encuentros, y la Juventus mantiene la ventaja de siete puntos con respecto a la Roma (2º) y de nueve con el Nápoles (3º). Mientras el Cagliari sigue en la décimo quinta posición.

